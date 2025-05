ELDEN RING Nightreign, il gioco action survival multiplayer cooperativo standalone di FromSoftware, Inc. e pubblicato da Bandai Namco Entertainment Inc., è ora disponibile e ha già sorpassato la pietra miliare delle due milioni di copie. Nel gioco, sarà necessario districarsi tra imprevisti e numerose difficoltà nel duro e spietato mondo di Plagaride: una nuova terra da esplorare nell'universo di ELDEN RING.

Il gioco immerge i giocatori in combattimenti PVE multiplayer in cooperativa in un duro e spietato mondo. Formando squadre di tre elementi, oppure agendo in solitaria, i giocatori devono superare un ciclo di tre giorni e tre notti, prendendo decisioni importanti su combattimenti ed esplorazione in una mappa mutevole, così da diventare abbastanza forti da eliminare boss terrificanti, tra cui alcuni familiari nemici dei precedenti giochi di FromSoftware, alla fine di ogni giornata. ELDEN RING Nightreign è ora disponibile in edizione Standard e Deluxe, nonché in un'esclusiva Collector's Edition, per PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Per tutti i dettagli sul gioco, i Crepuscolari e altro ancora, visita il sito web ufficiale: https://it.bandainamcoent.eu/ anello di fuoco/anello di fuoco- regno notturno

Scopri le altre sfide che ti attendono in ELDEN RING Nightreign guardando il trailer italiano di lancio:

https://youtu.be/F19HsU_Zvm0

ELDEN RING Nightreign è diverso da qualsiasi esperienza mai creata da FromSoftware. È un RPG traboccante di azione in cui i giocatori non vivranno mai due volte la stessa avventura e con un'ambientazione in continuo mutamento ed evoluzione a ogni nuova sessione. Nel gioco, sarà possibile scegliere uno degli otto diversi Crepuscolari, ognuno con le proprie armi e abilità, nonché prendere decisioni in una frazione di secondo su combattimenti ed esplorazione in una mappa che potrà variare con diversi biomi, armi e nemici.

Ogni sessione richiederà di pensare con prontezza mentre l'accerchiamento della Marea della Notte farà vivere uno scenario diverso a ogni spedizione e basterà un nulla per passare da un grandioso successo a una cocente sconfitta. Riuscendo a sopravvivere a ogni giorno e superando il cerchio di fuoco che si stringe attorno ai protagonisti, ad attendere i giocatori ci saranno i terrificanti boss di ELDEN RING e di altri titoli di FromSoftware. Mentre il terzo giorno dovranno affrontare uno dei Signori della Notte: nuovi boss mai visti prima, che garantiranno una nuova serie di sfide da superare.

I Crepuscolari dovranno quindi imparare a collaborare per eliminare tali insidie, combinando le proprie abilità specifiche e dando vita a un'esperienza assolutamente unica nell'universo di ELDEN RING . Ma non tutto è perduto per chi subisce l'onta della sconfitta. I tentativi falliti garantiranno alcune reliquie che consentiranno ai giocatori di personalizzare e potenziare i loro personaggi in base al proprio stile di gioco preferito. Potranno anche scoprire nuovi racconti in questo universo parallelo mentre sveleranno la storia che si cela dietro a ogni misterioso Crepuscolare.

ANELLO ANTICO Regno della Notte Sarà disponibile dal 30 maggio per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.