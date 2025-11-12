ELDEN RING NIGHTREIGN SVELA IL DLC THE FORSAKEN HOLLOWS

Dalle anime e il sangue del caduto, uno spirito ferito osserva. Il Dreglord attende. ELDEN RING NIGHTREIGN, il gioco action survival multiplayer cooperativo standalone di FromSoftware, Inc. e pubblicato da Bandai Namco Entertainment Inc., sta per scatenare un nuovo abominio contro i giocatori sotto forma del Dreglord – uno dei nuovi boss finali del DLC ELDEN RING NIGHTREIGN: THE FORSAKEN HOLLOWS.

Il DLC introduce due nuovi boss del terzo giorno, nuovi boss sul campo, una nuova Terra Mutevole – una condizione speciale in cui la mappa subisce enormi modifiche geografiche, e nuovi punti di interesse da esplorare a Plagaride. Due nuovi Crepuscolari si uniscono alla battaglia con nuove abilità per contrastare la Marea Notturna.

Leggi anche AGGIORNAMENTO GRATUITO DI ELDEN RING NIGHTREIGN

Guarda il trailer italiano del DLC:

https://youtu.be/rQrKjhmxP9Y

Il DLC ELDEN RING NIGHTREIGN: THE FORSAKEN HOLLOWS sarà disponibile dal 4 dicembre 2025 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam. I giocatori che posseggono la Deluxe o la Collector’s Edition di ELDEN RING NIGHTREIGN riceveranno automaticamente il DLC al lancio; gli altri giocatori potranno acquistare il DLC separatamente.

ELDEN RING NIGHTREIGN è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e digitalmente per PC via Steam.