Anna Tatangelo di nuovo single, con Livio Cori è già finita

... Tutto sembrava andare bene. Sul settimanale Chi, sulla rubrica di Gossip Pills, si legge che dopo i continui tira e molla qualcosa si sarebbe rotto, portando i due alla decisione finale. Non si conoscono le ragioni, c'è chi crede che alla base ci siano incomprensioni e stili di vita diversi, mentre chi teme un ritorno di fiamma...

La storia tra Anna Tatangelo e Livio Cori - Secondo le prime indiscrezioni, la decisione a interrompere la storia d'amore sarebbe stato appesantito dalla Tatangelo. La cantante ha cancellato dai social ogni traccia della relazione, iniziata più di un anno fa. Per mesi tutto è filato liscio, poi ad aprile una prima pausa per "stili di vita inconciliabili". I due, però, avevano deciso di darsi una seconda possibilità, purtroppo non riuscita.

Il portale di Gabriele Parpiglia è convinto che Anna Tatangelo abbia messo fine alla storia con Cori così: "Il cuore della bella cantante non avrebbe mai smesso di battere per il suo ex Gigi D'Alessio". Al momento i due direttamente interessati non hanno commentato il gossip, quindi è bene parlare solo di supposizioni. In ogni caso, non sembra esserci speranza per un ritorno di fiamma. Gigi D'Alessio, infatti, è felicemente fidanzato con una ragazza campana che gli ha fatto padre per la quinta volta.

