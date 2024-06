Anna Tatangelo single: è finita la storia con Mattia Narducci

Anna Tatangelo ha concluso la sua relazione con il modello Mattia Narducci. La notizia della separazione è stata confermata da diverse fonti di gossip, che hanno riportato gli indizi social e le dichiarazioni degli esperti del settore.

La relazione tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci era iniziata dopo la fine della storia con Livio Cori e si era consolidata con varie apparizioni pubbliche e post sui social media. Nonostante le voci di un possibile matrimonio, i due hanno scelto di vivere la loro relazione lontano dai riflettori fino a poco tempo fa, quando hanno iniziato a condividere scatti di coppia sui loro profili social.

La separazione è stata suggerita da un recente post su Instagram di Anna Tatangelo, dove la cantante ha scritto: "Si riparte sempre da se stessi". Questa frase ha sollevato sospetti tra i fan, che hanno iniziato a ipotizzare una crisi nella coppia. Inoltre, Mattia Narducci si trovava in Messico durante il compleanno della madre di Anna, un'assenza che ha alimentato ulteriormente i rumors sulla rottura.

La storia tra Anna e Mattia aveva suscitato molto interesse anche per la differenza d'età tra i due: lei 36 anni, lui 26. Mattia Narducci, originario di Piacenza, è un modello affermato nel mondo della moda, avendo lavorato per grandi marchi come Armani, Dolce & Gabbana, Gucci e molti altri. La sua carriera nel fashion lo ha reso uno dei volti più riconoscibili e seguiti sui social media.

Questa nuova fase della vita di Anna Tatangelo si apre con un ritorno alla singletudine, mentre Mattia Narducci continua la sua carriera nel mondo della moda. La cantante, che ha un figlio dal precedente compagno Gigi D'Alessio, ha sempre mostrato una grande capacità di rialzarsi e ripartire, sia nella vita privata che professionale.