Uomini e Donne – Natalia Paragoni e Andrea Zelletta annunciano la seconda gravidanza

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno rivelato sui social di essere in attesa del loro secondo figlio. La coppia nata a Uomini e Donne ha condiviso un video ironico in cui l’ex tronista asseconda tutte le nuove voglie da gravidanza della compagna: dalle puntarelle al pane con la Nutella, fino alla spremuta d’arancia.

Nel filmato, Natalia si alza dal divano e accarezza il pancino già visibile, scherzando con un “Non ho più voglia di niente”. La didascalia aggiunge una definizione giocosa del termine “voglia”, confermando le indiscrezioni circolate online negli ultimi giorni e scatenando l’entusiasmo dei fan.

Natalia e Andrea sono legati dal 2019, anno in cui lui, allora tronista del dating show, scelse proprio lei tra le corteggiatrici. A gennaio 2023 avevano annunciato l’arrivo della loro prima figlia, Ginevra, nata il 20 luglio 2023.