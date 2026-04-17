Natalia Paragoni in ospedale per una biopsia al collo durante la gravidanza

Natalia Paragoni scopre un linfonodo ingrossato al collo dopo una forte influenza e, in gravidanza della seconda figlia, si sottopone a biopsia. L’influencer racconta paura e notti insonni prima dell’esame e ora attende l’esito.

Natalia Paragoni ha affrontato un intervento in ospedale dopo aver notato un rigonfiamento sospetto al collo. L’influencer, 29 anni, aspetta la sua seconda bambina e ha spiegato sui social di aver scoperto un linfonodo ingrossato comparso circa un mese fa, subito dopo una forte malattia.

Il gonfiore, descritto come una piccola “palla” visibile al collo, è stato analizzato con un’ecografia eseguita nei giorni scorsi. L’esame ha confermato la presenza di un linfonodo di dimensioni rilevanti, spingendo i medici a consigliare una biopsia per chiarire la natura del problema.

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La decisione di sottoporsi al prelievo è arrivata dopo il confronto con ginecologo, ecografista e chirurgo. Paragoni ha raccontato di aver vissuto momenti di forte ansia prima dell’intervento, soprattutto per la paura degli aghi e per la gravidanza in corso. La notte precedente all’esame non è riuscita a dormire.

Durante la procedura, i medici hanno effettuato il prelievo del tessuto dal linfonodo, che misura circa quattro centimetri. L’influencer ha ammesso di aver immaginato un intervento più invasivo, mentre in realtà l’operazione si è rivelata più semplice del previsto, nonostante il panico e le lacrime in sala.

Accanto a lei, il personale sanitario ha cercato di rassicurarla in ogni fase. Paragoni ha raccontato che un’infermiera le ha tenuto la mano mentre era agitata, aiutandola a superare il momento più difficile.

Ora resta l’attesa per l’esito degli esami, previsto entro una decina di giorni. Nel frattempo, l’influencer ha ringraziato i medici e gli infermieri che l’hanno seguita durante il percorso.