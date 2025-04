Uomini e Donne : Perseguitava l'ex tronista Natalia Angelini da 3 anni

Home » Social News » Uomini e Donne : Perseguitava l'ex tronista Natalia Angelini da 3 anni

Aveva sviluppato una vera e propria ossessione con Natalia Angelini, ex tronista del programma Uomini e Donne. La donna è stata costantemente molestata da un commercialista catanese di 54 anni che aveva iniziato a prendere di mira la vittima con continui post sui social media. Ha creato profili falsi per raggiungerla sul suo account personale ed è andato due volte in Puglia per trovarla. A quel punto Angelini aveva deciso di denunciarlo per molestie.

Per lui vietato comunicare con qualsiasi mezzo con la vittima e soprattutto avvicinarsi ai luoghi che frequentava. Gli è stato vietato il soggiorno in Puglia per molestie criminali. La persecuzione è iniziata circa tre anni fa, quando il ragioniere 54enne è passato dall'essere un fan dei suoi profili social all'essere uno stalking con continui commenti sulle foto. I commenti erano di natura sgradevole, così come quelli fatti ad ogni iniziativa della giovane donna. Poi sono arrivate le avances sessuali. L'aveva bloccato sui social, ma è tornato con nomi falsi, creando profili in cui ha postato fotomontaggi con il viso della donna sui corpi nudi degli altri.

Era arrivato a stare in una casa di vacanza gestita dalla vittima a Monopoli. Pochi giorni fa, dalla Sicilia, è arrivato nella città della 35enne per incontrarla a casa sua. Le si avvicinò coprendole il viso e l'afferrò per un braccio, con la scusa di farle un regalo. Natalia Angelini, aiutata da un passante, si è rivolta alla polizia che l'ha trovata poco dopo nella piazza centrale della città, seduta su una panchina, accucciata ad aspettare il suo passaggio. L'uomo è stato poi arrestato.

Uomini e Donne 2025, finisce il trono di Tina Cipollari: l'addio di Cosimo e le sorprese in studio

Il trono di Tina Cipollari a Uomini e Donne 2025 è arrivato al capolinea. Nelle registrazioni del 23 aprile, l’unico corteggiatore rimasto, Cosimo Dadorante, ha ufficializzato il suo addio, chiudendo così l’esperienza televisiva dell'opinionista in versione dama.

Uomini e Donne Over, registrazione del 6 aprile: scontro tra Alessio e Giovanni, lite furiosa per Giuseppe

Uomini e Donne continua a offrire momenti accesi con le nuove anticipazioni della registrazione del 6 aprile 2025.

Il matrimonio aumenta il rischio di obesità negli uomini

Una recente ricerca del National Institute of Cardiology di Varsavia, Polonia, ha scoperto che il matrimonio può influire significativamente sul peso corporeo, soprattutto negli uomini.