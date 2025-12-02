Juventus-Udinese in Coppa Italia: orario, diretta TV in chiaro e probabili formazioni
La Juventus torna in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia, affrontando all’Allianz Stadium l’Udinese in un match atteso sia per il prestigio della competizione sia per il momento positivo delle due squadre.
La formazione bianconera arriva alla sfida dopo il successo in campionato contro il Cagliari, superato 2-1. Anche l’Udinese vive un buon periodo: dopo il 2-0 sul Parma al Tardini, la squadra di Runjaic ha già archiviato due turni del torneo nazionale, eliminando Carrarese e Palermo.
Leggi anche Infortunio Vlahovic all'adduttore: stop di 2-3 mesi e nuove valutazioni di mercato per la Juventus
La partita Juventus-Udinese è in programma oggi, martedì 2 dicembre, alle ore 21.
Probabili formazioni
Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Kostic; Zhegrova, Yildiz; David.All.: Spalletti
Udinese (3-5-2): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom, Zemura; Zaniolo, Buksa.All.: Runjaic
La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. Disponibile anche la visione in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.