Meteo Ponte dell'Immacolata: alta pressione in rinforzo e weekend stabile

Le previsioni per il Ponte dell’Immacolata delineano un quadro in rapido miglioramento, con l’alta pressione pronta a estendersi sul Mediterraneo durante il primo weekend di dicembre.

Nelle prossime ore una perturbazione atlantica raggiungerà l’Italia, generando una fase di maltempo breve ma intensa, accompagnata da precipitazioni localmente forti. Le piogge interesseranno inizialmente il Nord per poi estendersi con rapidità al resto del Paese, spiega Mattia Gussoni, meteorologo di iLMeteo.it.

I fenomeni più intensi sono attesi per oggi, giovedì 4 dicembre, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, dove potranno verificarsi episodi di nubifragio su Sicilia orientale, Calabria, Basilicata e Puglia. Il passaggio perturbato sarà alimentato da correnti fredde in quota di origine polare-marittima provenienti dal Nord Europa, responsabili di un temporaneo calo termico e del ritorno della neve sulle Alpi oltre i 1000 metri.

Terminata questa fase instabile, lo scenario meteorologico cambierà rapidamente: un robusto campo di alta pressione si espanderà sul Mediterraneo e sull’Europa centro-occidentale durante il weekend del ponte. Tale configurazione impedirà l’arrivo di nuove perturbazioni e bloccherà le irruzioni fredde dal Nord Europa, favorendo condizioni più stabili.

Il risultato saranno giornate soleggiate e insolitamente miti per il periodo, con temperature particolarmente gradevoli al Centro-Sud.