Meteo: alta pressione in arrivo, poi nuova perturbazione sull'Italia
Dopo il gelo, l’Italia si prepara a una fase più stabile ma ancora fredda, seguita da un nuovo peggioramento con piogge diffuse e rischio neve. Le prossime giornate segneranno un’alternanza rapida di scenari meteorologici.
Il quadro atmosferico sta per cambiare direzione. Dopo giorni dominati da aria gelida, una rimonta dell’alta pressione porterà condizioni più stabili su gran parte del Paese, con cieli spesso sereni e un sensibile calo delle precipitazioni.
La svolta è attesa all’inizio della prossima settimana, quando il tempo tornerà in prevalenza asciutto da Nord a Sud. Le temperature, tuttavia, resteranno rigide nelle ore notturne e all’alba, soprattutto nelle città del Centro-Nord, dove i valori sotto zero continueranno a farsi sentire.
Situazione diversa sulle Isole Maggiori, che beneficeranno di un clima più mite. Solo qualche passaggio nuvoloso potrà portare deboli piogge tra Liguria e versanti tirrenici, senza particolari conseguenze sul resto del territorio.
Questa parentesi di maggiore tranquillità non è destinata a durare a lungo. Nella seconda parte della settimana una vasta perturbazione di origine atlantica inizierà a scendere verso il Mediterraneo, alimentata da correnti fredde e instabili provenienti dal Nord Europa.
Il peggioramento più deciso è previsto a partire da venerdì, con piogge intense sulle regioni settentrionali. Il calo termico favorirà nevicate abbondanti sull’arco alpino, mentre le precipitazioni si estenderanno rapidamente anche al Centro, in particolare lungo il versante tirrenico.
Con il passare delle ore non si escludono rovesci temporaleschi su città come Firenze e Roma. La possibile formazione di un ciclone sui mari italiani, alimentato da aria fredda, potrebbe rendere il quadro ancora più dinamico, lasciando spazio anche a nevicate a quote molto basse in base alla disposizione delle correnti.