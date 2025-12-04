Bologna-Parma, Coppa Italia: orario, diretta TV in chiaro e probabili formazioni del derby emiliano

Il Bologna torna protagonista in Coppa Italia e affronta oggi il Parma nel derby degli ottavi di finale allo stadio Dall’Ara. La squadra rossoblù arriva alla competizione da campione in carica, dopo il successo ottenuto nella finale della scorsa edizione contro il Milan.

Gli uomini di Italiano cercano riscatto dopo la sconfitta interna per 3-1 contro la Cremonese nell’ultimo turno di Serie A, mentre la formazione di Cuesta vuole lasciarsi alle spalle il ko per 2-0 contro l’Udinese maturato al Tardini.

Il match Bologna-Parma è in programma oggi, giovedì 4 dicembre, alle ore 18.

Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano

Parma (3-5-2): Guaita; Delprato, Troilo, Circati; Britschgi, Estevez, Ordonez, Cremaschi, Ondrejka; Oristanio, Djuric. All. Cuesta

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. Disponibile anche lo streaming su Mediaset Infinity e sul sito di SportMediaset.