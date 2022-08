Europei Atletica e Nuoto : oro nei 10.000 e staffetta mista

Straordinaria prova diche dopo aver vinto il bronzo nei 5.000, vince. L'azzurro, che ha chiuso in 27'46"13, con una grande rimonta nel finale ha battuto il norvegese Zerei Kbron Mezngi (27'46"94). Bronzo per il francese Yann Schrub (27'47"13). Completa l'ottimo risultato per l'Italia il quinto posto di Pietro Riva (27'50"51).

La staffetta mista nel mare di Ostia è medaglia d'oro davanti all'Ungheria. Rachele Bruni, Ginevra Taddeucci, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza conquistano il titolo continentale, confermando la supremazia in questa edizione dei campionati. Subito in testa Bruni, che dà il cambio in testa a Taddeucci, argento nella 10 della mattina. Paltrinieri soffre l'onda ma lancia in testa Acerenza, oro poche ore prima nella 10 km. Il calabrese resiste al ritorno dell'ungherese Rasovszky e chiude i 5km in 59'43"1.

