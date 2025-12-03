Meghan Markle pronta a difendere in tribunale il titolo di duchessa di Sussex

Che Meghan Markle fosse determinata era noto, ma secondo nuove indiscrezioni la duchessa sarebbe pronta persino a ricorrere alle vie legali qualora il futuro re William decidesse di revocarle il titolo di duchessa di Sussex. A riportarlo è Woman's Day, secondo cui la moglie del principe Harry «non si arrenderebbe senza combattere».

Una fonte citata dalla rivista australiana racconta che Meghan si starebbe già confrontando con esperti legali per valutare strategie utili a preservare l’uso del cognome Sussex. «Se William ci provasse, lei lo interpreterebbe come un attacco personale», avrebbe dichiarato l’insider.

La stessa fonte sostiene che l'attuale sovrano, re Carlo, avrebbe finora evitato di intervenire sul modo in cui Meghan sfrutta il proprio titolo, arrivando persino a utilizzare diciture come “Sua Altezza Reale” su alcuni buoni regalo. Un dettaglio che avrebbe alimentato ulteriori tensioni tra le due sponde dell’Atlantico.

Intervenendo in un podcast lo scorso agosto, Meghan aveva ribadito: «Il mio nome legale è Meghan, duchessa di Sussex. Per noi, Sussex è il cognome della nostra famiglia ed è il nome che condividiamo con i nostri figli. Da quando sono sposata, mi chiamano così».

La regina Elisabetta aveva conferito a Harry e Meghan i titoli di duchi di Sussex nel 2018, anno del loro matrimonio. La coppia ha poi scelto di adottare Sussex come cognome familiare, mentre i figli Archie e Lilibet figurano nei certificati di nascita come Mountbatten-Windsor.

Secondo osservatori reali, la decisione di Meghan di rivolgersi a consulenti legali negli Stati Uniti sarebbe stata influenzata anche dal precedente creato da re Carlo con il principe Andrew, privato di tutti i titoli, compresi quelli di principe e duca di York. Un segnale che, in caso di necessità, la monarchia può intervenire con fermezza.

Voci interne a corte indicano che, una volta salito al trono, il principe William potrebbe adottare una linea più rigida rispetto al padre verso chi danneggia o sminuisce l’istituzione monarchica. In questo scenario, eventuali provvedimenti nei confronti dei Sussex in California non sarebbero esclusi. Uno status che non metterebbe in discussione il titolo di principe per Harry, ma che potrebbe mettere a rischio gli altri titoli della famiglia.