Meghan Markle torna sul set: la Duchessa recita in una nuova commedia di Amazon MGM

Meghan Markle torna alla recitazione dopo otto anni dal suo addio alla serie Suits, avvenuto all’epoca dell’annuncio del fidanzamento con il principe Harry. La Duchessa del Sussex partecipa alla commedia “Close Personal Friends”, prodotta da Amazon MGM Studios, dove interpreterà se stessa.

Nel cast figurano anche Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid e Henry Golding. Secondo quanto riportato da People, Meghan è già apparsa sul set. Una fonte ha raccontato che “era molto rilassata e felice, cordiale con tutti e con un atteggiamento semplice e alla mano”.

Un’altra fonte, citata dal The Sun, ha definito il progetto un passaggio significativo per la Duchessa: “Segna il ritorno a ciò che ama veramente fare. Ha ricevuto molte proposte, ma questa è sembrata quella giusta. Harry la sostiene pienamente e desidera che lei segua ciò che le porta gioia”.

I Duchi del Sussex vivono dal 2020 a Montecito, in California, con i loro figli, il Principe Archie e la Principessa Lilibet. La coppia si era trasferita negli Stati Uniti dopo la decisione di lasciare i ruoli ufficiali nella famiglia reale britannica.

Nel 2022, in un’intervista a Variety, Meghan aveva affermato di aver “chiuso” con la recitazione. Pur aggiungendo che “mai dire mai”, la Duchessa aveva dichiarato che il suo percorso sembrava ormai orientato altrove.

Negli ultimi anni ha lavorato a diversi progetti multimediali. Lo scorso marzo è uscita su Netflix la serie With Love, Meghan, tornata in estate con la seconda stagione. La piattaforma pubblicherà inoltre uno speciale dedicato alle festività, anticipato da Meghan durante il Fortune’s Most Powerful Women Summit.

Meghan e Harry si sono conosciuti nel 2016, quando lei era protagonista della serie Suits. Dopo il fidanzamento, l’attrice decise di lasciare la carriera per trasferirsi nel Regno Unito. All’epoca dichiarò di considerare la scelta come “un nuovo capitolo” dopo sette anni sul set, pronta a costruire una nuova vita insieme al principe.