Meghan Markle pronta a tornare nel Regno Unito per gli Invictus Games di Birmingham

Meghan Markle potrebbe tornare nel Regno Unito dopo quattro anni in occasione degli Invictus Games di Birmingham, segnando un possibile nuovo capitolo nei rapporti con la famiglia reale britannica.

Meghan Markle sarebbe intenzionata a rientrare in Gran Bretagna la prossima estate, accompagnando il principe Harry a un evento degli Invictus Games in programma a Birmingham il 10 luglio. L’ultima presenza della duchessa nel Paese risale al settembre 2022, in occasione dei funerali della regina Elisabetta II.

La sua partecipazione dipenderebbe dalle garanzie sulla sicurezza del marito, dopo che un comitato composto da esperti di polizia, rappresentanti reali e funzionari governativi ha riconosciuto la necessità di una protezione ufficiale per Harry durante le visite nel Regno Unito.

Secondo fonti vicine alla famiglia, il piano di sicurezza armata richiesto dal principe è ora in fase di supervisione. La protezione resterebbe l’elemento decisivo per confermare la presenza della coppia, che vive stabilmente a Montecito, in California, con i figli Archie e Lilibet.

Meghan ha sempre sostenuto con costanza le iniziative del marito legate agli Invictus Games, partecipando alle edizioni svolte in Canada e Germania. Al momento non è stato chiarito se anche i bambini prenderanno parte al viaggio a Birmingham.

Archie, di sei anni, e Lilibet, di quattro, hanno visitato il Regno Unito solo durante il Giubileo di Platino nel 2022, restando lontani dall’attenzione mediatica. Da allora, la famiglia non ha più fatto ritorno ufficialmente oltremanica.

Nel frattempo, Harry coltiverebbe un desiderio simbolico: affidare a re Carlo il discorso inaugurale dei giochi del prossimo anno. Un gesto che potrebbe rappresentare un segnale di distensione dopo le tensioni emerse negli ultimi anni.

Il rapporto tra padre e figlio è rimasto limitato a pochi incontri, ma fonti interne parlano di una volontà reciproca di ridurre le distanze e superare le fratture nate dopo l’uscita di scena di Harry dai doveri reali e la pubblicazione del libro Spare.