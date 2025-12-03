Nuovo stop per la Juve: lesione al menisco e operazione per Gatti

La Juve di Luciano Spalletti affronta un’altra tegola in una fase già complicata. Dopo il grave infortunio di Dusan Vlahovic, fermo fino a marzo, arriva ora lo stop di Federico Gatti, costretto ai box per una lesione al menisco rimediata nel match di Coppa Italia vinto 2-0 contro l’Udinese.

Il difensore è stato sostituito nel secondo tempo dopo un trauma al ginocchio destro e gli esami effettuati al J|Medical hanno confermato il problema al menisco mediale. Gatti dovrà sottoporsi a un’operazione nei prossimi giorni, mettendo così fine al suo 2025 agonistico.

La situazione riapre l’emergenza nella difesa bianconera, già in attesa del rientro di Gleison Bremer, anche lui reduce da un intervento al menisco. A comunicarlo è la Juventus attraverso una nota ufficiale, spiegando come gli accertamenti abbiano evidenziato una lesione tale da rendere necessario il trattamento chirurgico.