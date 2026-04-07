Juve, stop per Vlahovic dopo il Genoa lesione al polpaccio sinistro

Dusan Vlahovic si è fermato per un problema al polpaccio sinistro accusato durante la partita contro il Genoa, costringendo la Juventus a nuovi accertamenti medici e a uno stop per l’attaccante serbo.

Nuovo contrattempo per la Juventus, che deve fare i conti con l’ennesimo stop di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha avvertito un fastidio al polpaccio sinistro durante il riscaldamento nel secondo tempo della sfida contro il Genoa, senza riuscire a proseguire regolarmente.

Gli esami effettuati nella mattinata successiva presso il JMedical hanno chiarito l’entità del problema. I controlli hanno evidenziato una lesione di basso grado al soleo, muscolo situato nella parte posteriore della gamba, che richiederà uno stop e un percorso di recupero da monitorare nei prossimi giorni.

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Nella stessa comunicazione, il club bianconero ha aggiornato anche sulle condizioni di Mattia Perin. Il portiere era stato sostituito all’intervallo per un fastidio al polpaccio destro, ma gli accertamenti non hanno rilevato lesioni. Il suo rientro sarà valutato quotidianamente dallo staff medico.

Prosegue invece il lavoro di recupero per Vasilije Adzic, fermo dopo l’infortunio alla caviglia destra rimediato con la nazionale Under 21 del Montenegro. Il giovane centrocampista continua il programma di riabilitazione senza ulteriori complicazioni.