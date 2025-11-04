Giovane scomparsa a Montalcino: proseguono le ricerche di Viktoria Peroni

In provincia di Siena sono in corso le ricerche della 20enne Viktoria Peroni, residente nel comune di Montalcino, ex studentessa del Liceo Linguistico Lambruschini. La giovane si è allontanata da casa senza avvisare e senza portare con sé il cellulare.

Dopo diverse ore senza notizie, i genitori hanno lanciato l’allarme sui social e informato le forze dell’ordine. Immediatamente si è attivato il dispositivo di ricerca coordinato dalla Prefettura, con il coinvolgimento dei carabinieri, dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile, per un totale di circa cento persone impegnate nelle operazioni.

Sul posto sono presenti squadre della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Siena e del distaccamento di Montalcino, supportate dall’Unità di Comando Locale con personale specializzato in Topografia Applicata al Soccorso (TAS) per la gestione delle aree di ricerca.

Le operazioni, avviate intorno alle 14, si concentrano soprattutto in una zona boscosa ai margini del paese, dove Viktoria sarebbe stata avvistata l’ultima volta. In azione anche droni con tecnologia a infrarossi per la ricerca notturna e unità cinofile.

Nelle prime ore del pomeriggio è stato inoltre effettuato un sorvolo dell’area da parte dell’elicottero “Drago” dei Vigili del Fuoco di Arezzo, utile per monitorare dall’alto i tratti meno accessibili del territorio.