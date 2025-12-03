Classic XI Team di EA SPORTS FC 26

EA SPORTS FC 26 ha svelato oggi 10 Classic XI Team, che vedranno il ritorno in campo di alcuni degli eroi più iconici del mondo del calcio. Con leggende amate dai tifosi che hanno definito le epoche di maggior successo per i loro club e campionati, i giocatori potranno selezionare i Classic XI Team di Chelsea FC, Juventus, FC Bayern Monaco, Liverpool FC, Real Madrid, Premier League, Bundesliga, LALIGA EA SPORTS, Serie A e Ligue 1 McDonald's in modalità Calcio d'inizio o Calcio d'inizio Rush.

Da Franz Beckenbauer a Eden Hazard, FC 26 offre ai tifosi del calcio di tutto il mondo l'unica opportunità di vivere un’esperienza da eroi e icone di club e campionati al culmine delle loro carriere, in un unico gioco. I giocatori potranno dibattere le selezioni, ricreare e rivivere momenti storici con una serie di vincitori di campionato e UEFA Champions League, e i loro calciatori preferiti di diverse generazioni.

La formazione Classic XI Team della Serie A celebra alcuni dei più grandi campioni che hanno scritto la storia del calcio italiano e mondiale. Tra questi Gianluigi Buffon, icona assoluta tra i portieri di tutti i tempi. La difesa schiera un poker di fenomeni: Cafu, Paolo Maldini, Fabio Cannavaro e Gianluca Zambrotta, star e pilastri dei loro club. A centrocampo, la classe e la tecnica di Ruud Gullit, Andrea Pirlo e Zinedine Zidane, tre maestri che hanno incantato gli stadi di tutta la Serie A. In attacco, un tridente da sogno composto da Alessandro Del Piero, Ronaldo e Diego Armando Maradona, tre leggende che hanno fatto innamorare generazioni di tifosi e che hanno contribuito a rendere la Serie A il campionato più spettacolare al mondo.

L’Undici messo in campo per la Juventus rappresenta l’essenza della Vecchia Signora, con una formazione che ha dominato il calcio italiano ed europeo per decenni. Oltre ai nomi già citati di Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Gianluca Zambrotta, Andrea Pirlo, Zinedine Zidane e Alessandro Del Piero, questo Classic XI Team vanta protagonisti del calibro di Lilian Thuram, Giorgio Chiellini, Roberto Baggio e Gianluca Vialli, insieme all’attuale capitano della Juventus Manuel Locatelli: calciatori formidabili che hanno scritto pagine indimenticabili della storia bianconera e fatto sognare milioni di tifosi in tutto il mondo.

"Tutto parte dalla nostra community e dalla loro connessione con il mondo del calcio," ha dichiarato Jeff Sharma, Vice President of Brand per EA SPORTS FC. "Siamo entusiasti di dare vita a queste squadre leggendarie in FC 26, sia per coloro che hanno assistito all'ascesa di questi giocatori nella cultura calcistica, sia per presentare gli stessi campioni a una nuova generazione di fan che potranno viverli nel gioco."

Non perdete l'opportunità di rivivere il meglio del calcio - giocate a EA SPORTS FC™ 26 durante le feste e celebrate le leggende che hanno definito il Gioco Più Bello del Mondo. La community di FC e i calciatori sono invitati a esprimere le proprie opinioni sui Classic XI Team attraverso i canali social di FC, comunicando al team di FC chi meritava di essere incluso e chi farebbe parte del proprio Undici ideale.

FC 26 SHOWCASE È ORA DISPONIBILE A LIVELLO MONDIALE

A partire da oggi, EA SPORTS™ ha annunciato il ritorno di EA SPORTS FC 26 Showcase, un'esperienza di anteprima gratuita di FC 26. EA SPORTS FC 26 Showcase sarà disponibile su PlayStation 5, PC, Xbox Series X|S, Amazon Luna, PlayStation 4 e Xbox One.

FC 26 Showcase offre ai giocatori un'introduzione accurata al Gioco Più Bello del Mondo, fornendo accesso gratuito a club e modalità selezionate tra cui Impara a Giocare, Kick-Off (con un set limitato di club) e Clubs Rush (con progressione limitata).

FC 26 Showcase è progettato come esperienza in anteprima - i giocatori possono provare modalità selezionate gratuitamente e passare senza interruzioni al gioco completo EA SPORTS FC 26 in qualsiasi momento, portando con sé i propri progressi quando effettuano l'upgrade sulla stessa piattaforma e utilizzando lo stesso EA Account.

EA SPORTS FC 26 è disponibile su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch™ e Nintendo Switch 2.