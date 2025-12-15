Con la presente segnaliamo che, dopo aver svelato la scorsa settimana le 10 squadre Classic XI in EA SPORTS FC 26 Kick Off e Kick Off Rush, EA SPORTS FC mette ora in campo gli Eroi Classic XI in EA SPORTS FC™ Football Ultimate Team, indimenticabili star di Club e campionati che hanno conquistato il cuore dei tifosi di tutto il mondo.

Leggete il blog a questo link:

https://www.ea.com/games/ea-sports-fc/fc-26/news/classic-xi-heroes

A partire da venerdì 12 dicembre alle 19:00 CET, i giocatori potranno dare il benvenuto a un Eroe Classic XI in Football Ultimate Team con il pacchetto Classic XI Hero Pack. Per assicurarsi il proprio eroe, i giocatori dovranno accedere a Football Ultimate Team in EA SPORTS FC 26 con il proprio account EA entro il 12 gennaio.

Per celebrare lo speciale oggetto Eroe Classic XI, con l'inizio della Squadra dell'Anno questi Eroi riceveranno anche un aggiornamento speciale una tantum, trasformandosi in Team of the Year Honourable Mention Heroes, così da rendere omaggio ai momenti indimenticabili che hanno segnato la loro carriera.

Qui di seguito l'elenco: