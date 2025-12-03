Indonesia travolta da piogge torrenziali: oltre 800 morti e centinaia di dispersi

Il bilancio delle vittime provocate dalle inondazioni e dalle frane che hanno colpito l’Indonesia continua a crescere. Secondo l’Agenzia nazionale per la gestione delle calamità naturali, sono stati confermati più di 800 morti, mentre oltre 650 persone risultano disperse.

L’ultimo aggiornamento ufficiale indica 804 vittime e più di 570mila sfollati nelle tre province maggiormente colpite. Le piogge torrenziali, che hanno causato il disastro, hanno devastato intere comunità e messo in ginocchio infrastrutture già fragili.

Complessivamente, circa tre milioni di persone sono state coinvolte dall’ondata di maltempo alimentata da intensi cicloni che ha investito il Sud-Est asiatico. Oltre all’Indonesia, anche Thailandia, Malaysia e Sri Lanka stanno affrontando alluvioni e smottamenti che hanno isolato villaggi e sommerso strade.

Mentre le operazioni di soccorso procedono in condizioni difficili, il numero complessivo delle vittime nei Paesi colpiti supera quota 1100, con squadre di emergenza impegnate nella ricerca dei dispersi nonostante il terreno instabile e le incessanti precipitazioni.