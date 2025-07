Pakistan, emergenza monsonica: oltre 220 morti e 500 feriti in un mese di piogge torrenziali

Le piogge torrenziali che da quasi un mese imperversano in Pakistan stanno devastando intere comunità, con oltre 220 vite spezzate e centinaia di feriti. L’Agenzia nazionale per la gestione delle catastrofi ha aggiornato il bilancio, evidenziando la gravità di questa emergenza umanitaria. Tra le vittime ci sono tanti bambini e donne innocenti, mentre le precipitazioni intense continuano a mettere a dura prova il Paese. È ora di agire per alleviare questa crisi senza precedenti.