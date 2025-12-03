Gigi e Vanessa tornano in tv: ospiti e sorprese dell'ultimo show del 3 dicembre

Mercoledì 3 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5, va in onda il terzo e ultimo appuntamento di Gigi e Vanessa – Insieme, lo show che mette al centro l’amicizia, la musica e l’energia del grande spettacolo televisivo.

Per l’ultima serata è previsto un parterre ricco di volti noti. Sul palco arrivano Max Giusti, Claudio Bisio, Geolier, Pio e Amedeo, Mahmood e Alessandra Amoroso, protagonisti di performance e momenti di intrattenimento pensati per un pubblico ampio e trasversale.

Accanto agli ospiti principali ci sarà un’ampia rappresentanza della scena musicale partenopea: Gianluca Capozzi, Gianni Fiorellino, Ivan Granatino, Mavi, Rosario Miraggio, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Ste, pronti a portare sul palco atmosfere e sonorità che caratterizzano la nuova musica pop campana.