Gigi e Vanessa tornano in prima serata: ospiti e anticipazioni del 26 novembre

Stasera, mercoledì 26 novembre, su Canale 5 arriva il secondo appuntamento con Gigi e Vanessa – Insieme, il grande show dedicato all’amicizia, allo spettacolo dal vivo e alle emozioni condivise.

Nel corso della serata, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada saranno affiancati da una grande orchestra che darà ritmo a performance musicali, sketch e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere il pubblico.

La puntata ospiterà volti amatissimi della tv e della musica italiana: Gerry Scotti, Lorella Cuccarini, Andrea Pucci, Sal Da Vinci, Gigi Finizio, Noemi, Ale e Franz, Pierfrancesco Favino e Biagio Antonacci.