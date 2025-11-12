Gigi e Vanessa tornano in tv con Insieme: su Canale 5 la prima puntata con ospiti d'eccezione

Questa sera, mercoledì 12 novembre, prende il via su Canale 5 il nuovo show “Gigi e Vanessa – Insieme”, condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Un appuntamento in prima serata che promette musica, emozioni e divertimento, unendo stili diversi e la genuina complicità tra i due protagonisti.

Il varietà, articolato in tre puntate, nasce come un omaggio all’amicizia e alla condivisione, valori che da sempre caratterizzano il percorso artistico di D’Alessio e Incontrada. Attraverso musica dal vivo, momenti di leggerezza e racconti personali, lo spettacolo offrirà un intrattenimento autentico e capace di parlare a ogni generazione.

Ad accompagnarli sul palco ci sarà una grande orchestra, pronta a dare vita a esibizioni live e duetti inediti, tra ricordi, aneddoti e sorprese. La forza della musica si intreccerà con la spontaneità dei conduttori, per creare un clima di festa e partecipazione.

La prima puntata di stasera vedrà la presenza di ospiti d’eccezione: Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Emma, Giorgio Panariello, Francesco Cicchella, Claudio Santamaria, Stash ed Eros Ramazzotti. Una serata ricca di canzoni, risate e grandi emozioni che inaugura un nuovo capitolo dell’intrattenimento su Canale 5.