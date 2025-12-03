Inter-Venezia in Coppa Italia: orario, formazioni e dove vedere il match in chiaro

L’Inter torna protagonista in Coppa Italia con la sfida a San Siro contro il Venezia, valida per gli ottavi di finale. La partita si gioca oggi, mercoledì 3 dicembre, alle ore 21, con diretta televisiva e streaming.

La formazione nerazzurra arriva dal successo in campionato contro il Pisa, battuto 2-0 grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, che ha ridato slancio al gruppo dopo la deludente sconfitta in Champions League contro l’Atletico Madrid. Il Venezia si presenta invece con entusiasmo, reduce dal netto 3-0 rifilato al Mantova in Serie B.

Di seguito le probabili formazioni del match:

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Diouf, Sucic, Frattesi, Carlos Augusto; Esposito, Bonny. All. Chivu

Venezia (3-1-4-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Busio; Hainaut, Perez, Doumbia, Bjarkason; Yeboah, Fila. All. Stroppa

Dove vedere Inter-Venezia: la partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. Disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di SportMediaset.