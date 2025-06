Psg-Inter Miami: orario, formazioni ufficiali e dove vedere il match del Mondiale per Club

Sei pronto a vivere un'emozionante sfida tra campioni? Oggi, domenica 29 giugno, il Paris Saint-Germain e l'Inter Miami si affrontano negli ottavi di finale del Mondiale per Club al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Una partita ricca di tensione e talento, con in palio l'accesso ai quarti e la possibilità di sfidare le migliori del mondo. Fischio d’inizio alle ore stabilite: ecco tutto quello che devi sapere!

I campioni d'Europa del Psg tornano in campo oggi, domenica 29 giugno, per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. A sfidarli ci sarà l'Inter Miami del grande ex Lionel Messi, in un match ad alta intensità che si giocherà al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta.

In palio c’è l’accesso ai quarti di finale, dove la vincente affronterà una tra Flamengo e Bayern Monaco. Fischio d’inizio alle ore 18:00 italiane.

Leggi anche Rissa Dumfries-Acuña durante Inter-River Plate: tensione alle stelle al Mondiale per Club

Di seguito le probabili formazioni del match:

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Doué, Ramos, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

Inter Miami (4-4-2): Ustari; Weigandt, Aviles, Falcon, Allen; Allende, Redondo, Busquets, Segovia; Messi, Suarez. Allenatore: Javier Mascherano.

La sfida tra Psg e Inter Miami sarà trasmessa in esclusiva, in diretta e in streaming gratuito su Dazn.