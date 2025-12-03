Fognini tra spontaneità, Sinner e il paragone con Balotelli a Belve

Fabio Fognini si mette in gioco a Belve, ospite di Francesca Fagnani nell’ultima puntata stagionale su Raidue. Alla domanda provocatoria “Meglio nascere Sinner o Fognini?”, l’ex tennista sorride: “Jannik Sinner è il numero 1 al mondo, quindi firmo subito se mi dai il foglio. Però lui un pensierino per viverla alla Fognini lo farebbe…”.

Una parte dell’intervista ruota intorno al campione altoatesino, oggi numero 2 del ranking. “Cos’ho che Sinner non ha? La spontaneità. Sono molto istintivo, vivace, dico le cose in faccia e sono diretto. È difficile fare paragoni, siamo caratteri diversi”, spiega Fognini.

Leggi anche Ballando con le stelle, la scelta di Federica Pellegrini: tra Magnini e Fognini tifa per Fabio

Il ligure, 38 anni, ha annunciato il ritiro pochi mesi fa. “Seguo tantissimo il tennis, ma non ho più giocato. Ho affrontato i mostri sacri del circuito e arrivare al nono posto del ranking è stato il coronamento di un sogno. Chi mi ama lo fa perché ha avuto l’opportunità di conoscermi; chi mi odia pensa ‘guarda sto cazzone’ giudicando ciò che vedeva in campo, ma non sa chi sono fuori”.

Durante la puntata arriva anche il paragone con Mario Balotelli. Fognini non si tira indietro: “Capisco chi fa questo accostamento. Abbiamo entrambi un carattere fumantino e non abbiamo sfruttato del tutto il nostro talento”.