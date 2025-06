Wimbledon 2025: il tabellone ufficiale, subito Sinner-Nardi e Fognini-Alcaraz tra gli italiani

Wimbledon 2025 apre ufficialmente i battenti con il sorteggio del tabellone principale, portando entusiasmo e tensione agli appassionati di tennis italiani. Con undici azzurri in corsa, tra cui il numero uno Jannik Sinner, il torneo promette sfide emozionanti e incroci interessanti, come Sinner-Nardi e Fognini-Alcaraz. La strada verso la finale è tracciata: chi conquisterà il prestigioso titolo? Restate con noi per scoprirlo.