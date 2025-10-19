Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli stuzzica Fognini: Vuoi essere Sinner o Fantozzi?

Selvaggia Lucarelli non risparmia le sue consuete frecciate pungenti e, durante la puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 18 ottobre, ha rivolto un commento ironico ma tagliente a Fabio Fognini. L’ex tennista, concorrente del programma di Rai 1, si è esibito in pista ricevendo un giudizio che ha subito attirato l’attenzione del pubblico.

“Hai ballato molto bene, ma io non mi fido di te perché non so su quale piano stiamo giocando”, ha esordito la giornalista, lasciando intendere di volerlo mettere alla prova anche sul piano della costanza. Poi ha aggiunto: “Secondo me il tuo nemico, al momento, è la mancanza di continuità. Hai giocato dei set molto diversi: hai ballato male, così così, benino e ora molto bene. Devi ancora decidere che tipo di giocatore vuoi essere qui dentro”.

A quel punto è arrivata la battuta che ha scatenato il sorriso del pubblico in studio: “Devi scegliere se vuoi essere Sinner o Fantozzi che gioca nella nebbia”. Una provocazione in pieno stile Lucarelli, che ha strappato applausi ma anche una reazione stizzita da parte dell’ex campione di tennis.

Fognini, visibilmente infastidito, ha risposto con una smorfia ironica prima di replicare: “Il campo da tennis è ancora prenotato. Voglio vedere la tua reazione alla prima lezione o alla decima. È normale che devo ancora migliorare”.

Il botta e risposta tra i due ha animato la serata, confermando ancora una volta il carattere diretto della giurata e la determinazione del tennista nel mettersi in gioco anche lontano dal campo.