Ballando con le Stelle: Barbara D'Urso mostra il referto medico dopo l'infortunio alla spalla

Barbara D’Urso resta in dubbio a Ballando con le Stelle dopo il recente infortunio alla spalla sinistra. La conduttrice ha condiviso sui social il referto medico ottenuto in seguito alla visita ortopedica effettuata al Sant’Andrea di Roma, dove si è recata per capire l’entità del problema fisico comparso nelle ultime settimane.

In gara con Pasquale La Rocca, D’Urso aveva già segnalato un dolore crescente, peggiorato durante l’ultima esibizione in diretta. Nel finale della performance, la presentatrice ha infatti accusato un movimento brusco che ha reso necessario un controllo immediato.

Secondo quanto riportato nel documento medico pubblicato nelle sue storie Instagram, si tratterebbe di un “evento traumatico distrattivo” alla spalla, avvenuto il 29 novembre proprio durante la puntata. Una diagnosi che rende incerta la sua permanenza nel programma.

Il referto indica l’obbligo di indossare un tutore per sette giorni, oltre a una “cauta mobilizzazione passiva e attiva assistita” e a una specifica terapia “infiltrativa”. Al momento non è definito se la concorrente potrà tornare in pista nella prossima puntata.