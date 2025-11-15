Barbara D'Urso, infortunio alla spalla prima di Ballando: ansia a poche ore dalla diretta

Infortunio per Barbara D'Urso a pochissime ore dalla diretta di Ballando con le stelle. La conduttrice ha raccontato sui social di essersi fatta male alla spalla durante le prove, mostrando il momento in cui cercava comunque di esercitarsi nonostante il dolore.

«Siamo qui a fare le prove con la mia spalla», ha spiegato, ammettendo di essere preoccupata per l’imprevisto. Nonostante tutto, ha confermato la sua determinazione: «Sono un po' preoccupata però ce la faremo».

Il suo maestro, Pasquale La Rocca, ha collegato la stanchezza generale anche al fatto che la coppia è ormai arrivata all’ottava puntata del dance show di Rai 1, in onda questa sera alle 21.25. «Non vedo l’ora di farvi vedere l’esibizione», ha aggiunto, pronto a scendere in pista nonostante il ritmo serrato delle ultime settimane.

L’edizione 2025 di Ballando con le stelle è stata segnata da diversi imprevisti e infortuni, che hanno condizionato il percorso di alcuni protagonisti, tra cui Francesca Fialdini, una delle concorrenti più attese, e Carlo Aloia, maestro di Nancy Brilli.