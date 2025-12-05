Ballando con le stelle, Barbara D'Urso demoralizzata per l'infortunio al braccio

Barbara D’Urso continua la sua corsa a Ballando con le stelle insieme a Pasquale La Rocca, nonostante un infortunio al braccio che sta mettendo alla prova la sua preparazione. In un video condiviso sui social dalla sala prove, la conduttrice ha mostrato tutta la fatica del momento, ammettendo: “Non ce la faccio più”.

Alla vigilia della puntata di sabato 6 dicembre, Barbara ha raccontato di sentirsi particolarmente demoralizzata per la complessità della coreografia. A causa del tutore che dovrà indossare al braccio sinistro per una settimana, ha dovuto rivedere movimenti e passi, adattandosi alle limitazioni imposte dall’infortunio.

Accanto a lei, il ballerino Pasquale La Rocca sta cercando di stemperare la tensione con ironia e sostegno. “Sorridiamo, va bene? Potrò dire che ho ballato con Barbara D’Urso senza un braccio”, ha scherzato il maestro, strappando un sorriso alla sua compagna di squadra.