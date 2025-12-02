Calendario dell’Avvento di PlayStation

Giuseppe Saieva | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
calendario dell’avvento

Questo Natale, PlayStation celebra la magia delle feste con il Calendario dell’Avvento #PlayStationAdvent!

Dal 1° al 24 dicembre, sul canale Instagram di PlayStation Italia si aprirà, ogni giorno, una nuova casella per riscoprire insieme al pubblico il meglio dei prodotti e servizi a marchio PlayStation avere l’opportunitàdi vincere fantastici premi, tra cui:

  • PlayStation5 Digital Edition,
  • PlayStation5 Pro,
  • PlayStationPortal,
  • PS VR2,
  • cuffie Pulse Elite,
  • controller Wireless DualSense in varie colorazioni

e alcuni tra i migliori titoli disponibili su PS5, come Astro Bot, vincitore del titolo di Game of the Year 2024.

#PlayStationAdvent ti invita a vivere il Natale come una nuova avventura, celebrando il divertimento, la creatività e la passione che uniscono tutta la community.

Preparati a scoprire ogni giorno nuove sorprese e momenti speciali, per un Natale all’insegna della magia del gioco.