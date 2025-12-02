Calendario dell’Avvento di PlayStation
Questo Natale, PlayStation celebra la magia delle feste con il Calendario dell’Avvento #PlayStationAdvent!
Dal 1° al 24 dicembre, sul canale Instagram di PlayStatio
- PlayStation5 Digital Edition,
- PlayStation5 Pro,
- PlayStationPortal,
- PS VR2,
- cuffie Pulse Elite,
- controller Wireless DualSense in varie colorazioni
e alcuni tra i migliori titoli disponibili su PS5, come Astro Bot, vincitore del titolo di Game of the Year 2024.
#PlayStationAdvent ti invita a vivere il Natale come una nuova avventura, celebrando il divertimento, la creatività e la passione che uniscono tutta la community.
Preparati a scoprire ogni giorno nuove sorprese e momenti speciali, per un Natale all’insegna della magia del gioco.