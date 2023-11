I CALENDARI DELL'AVVENTO 2023 DI POKÉMON E FUNKO

Il calendario dell’avvento perfetto per tutti gli appassionati dei mostriciattoli tascabili più famosi



Celebra la magia del Natale con il Calendario delle feste del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon 2023. 25 caselle piene di sorprese esclusive per gli appassionati, tra Carte olografiche esclusive, buste di espansione e tanto altro… Ogni giorno troverai un regalo targato Pokémon.



Il calendario delle feste del GCC Pokémon contiene 25 sorprese tutte da scoprire:

Otto carte olografiche del GCC Pokémon con un logo a tema festivo

Cinque buste di espansione del GCC Pokémon

Ogni busta di espansione contiene 10 carte e un'Energia base o un segnalino V ASTRO. Le carte variano a seconda delle buste.

Sette buste di prova da tre carte del GCC Pokémon (Ogni busta di prova contiene tre carte. Le carte variano a seconda delle buste.)

Due monete Pokémon

Due fogli di adesivi Pokémon

Un ciondolo con Pikachu e Glaceon

In più, una carta codice del GCC Pokémon Live!

Prezzo consigliato al pubblico a partire da 54,99 €







FUNKO

Calendari dell’Avvento della DC e Five Nights At Freddy’s





L’oggetto perfetto per scandire il tempo nel periodo più magico dell’anno è il calendario dell’avvento! Per gli amanti dei supereroi è disponibile il calendario della DC: questa nuova versione presenta 24 Pocket Pop! di alcuni degli eroi e dei cattivi delle saghe più famose della DC vestiti in abiti natalizi o in forma di biscotti di pan di zenzero!



Per gli amanti del brivido invece è disponibile il Calendario dell’Avvento di Five Nights At Freddy’s. Ogni casella presenta un Pocket Pop! a tema da affiancare alla propria collezione. Tra i vari soggetti ci sono Freddy, Chica, Bonnie e Foxy. Le altezze dei soggetti variano in base al personaggio. L'altezza massima della figura è di 5 cm.



Prezzo consigliato al pubblico a partire da 63,00 €

