Ancona, 18enne chiede aiuto sui social per sfuggire a un matrimonio imposto
Una 18enne residente nell’Anconetano ha chiesto aiuto sui social dopo le pressioni della famiglia per un matrimonio. Il messaggio, scritto in inglese, ha portato all’intervento dei carabinieri che l’hanno rintracciata e messa in sicurezza.
Una ragazza di 18 anni arrivata da poco in Italia è stata soccorsa dopo aver pubblicato online un messaggio in cui raccontava di sentirsi in pericolo a causa delle pressioni ricevute dalla famiglia per sposarsi. La giovane vive in provincia di Ancona ed è stata rintracciata dai carabinieri dopo la segnalazione partita dai social.
Nel post, scritto utilizzando un nickname, la ragazza spiegava di sentirsi controllata all’interno dell’ambiente familiare e di non sapere a chi rivolgersi. Diceva di avere paura e chiedeva informazioni riservate sulla propria sicurezza e sulla situazione legata al permesso di soggiorno. Nel messaggio aggiungeva anche di parlare solo un po’ di inglese.
L’appello si è diffuso rapidamente in rete e molti utenti hanno iniziato a condividere contatti utili e riferimenti di centri antiviolenza. Alcune associazioni specializzate nell’assistenza alle donne vittime di abusi si sono attivate subito per offrirle supporto e indicazioni pratiche.
La vicenda è stata poi portata all’attenzione dei carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti insieme alla Procura competente. Dopo le verifiche, la 18enne è stata individuata e trasferita in un luogo sicuro. Secondo quanto emerso dalle indagini, al momento non si troverebbe più in una situazione di pericolo.
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