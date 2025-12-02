Milano, escalation di rapine tra giovanissimi: nove minorenni fermati dopo due aggressioni

Nello scorso fine settimana la Polizia di Stato di Milano ha arrestato tre ragazze minorenni e indagato altri sei giovani per una serie di rapine e aggressioni ai danni di due adolescenti di 14 e 15 anni. Le vittime erano state derubate di auricolari e giubbotti, con violenze che hanno incluso calci, pugni e l’uso di bottiglie rotte.

Grazie alla geolocalizzazione dei dispositivi rubati, gli agenti sono riusciti a individuare i responsabili tra piazza XXIV Maggio, la Darsena e viale D’Annunzio. Durante i controlli sono stati sequestrati anche un martelletto frangivetro e un tirapugni.

Intorno alle 23 di sabato, una volante del Commissariato Porta Ticinese è intervenuta in piazza XXIV Maggio dopo la segnalazione di un 15enne che aveva denunciato il furto degli auricolari lasciati nella giacca all’interno di un bar. Il ragazzo, dopo aver attivato il sistema di localizzazione, aveva rintracciato il dispositivo nella zona della Darsena, dove si trovavano quattro ragazze.

Avvicinatosi con un amico, il giovane ha fatto suonare le cuffiette, risultate nello zaino di una 17enne italiana. Alla richiesta di restituzione, la ragazza lo ha minacciato rompendo una bottiglia di birra contro il muro e puntandogliela contro, prima di aggredirlo insieme a un altro giovane poi fuggito.

Poco dopo, gli agenti hanno individuato le quattro ragazze in viale D’Annunzio. Alla vista dei poliziotti, le giovani hanno tentato la fuga e poi assunto un atteggiamento aggressivo. La 17enne ha colpito uno degli agenti con calci, pugni e insulti, lanciando perfino un paio di auricolari verso il Naviglio. Le altre tre ragazze hanno partecipato all’aggressione utilizzando anche una borsa, al cui interno sono stati trovati un martelletto frangivetro e una bottiglia di vodka.

Le tre minorenni sono state arrestate e la 18enne indagata per rapina in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. La 16enne è stata segnalata anche per il possesso del martelletto, mentre una delle due 17enni per il possesso di un tirapugni in acciaio da 10 centimetri.

Domenica sera, poco prima delle 20, un’altra rapina ha richiesto l’intervento dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura. Un 14enne milanese ha riferito di essere stato circondato da un gruppo di circa dieci giovani che gli avevano strappato il giubbotto e rubato gli auricolari.

Le volanti hanno rintracciato un gruppo compatibile con la descrizione: cinque ragazzi egiziani tra i 12 e i 17 anni, indagati per rapina in concorso. Gli auricolari, individuati nuovamente tramite geolocalizzazione, sono stati recuperati in strada e restituiti alla vittima.