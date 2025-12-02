Belve, ultima puntata stasera: Francesca Fagnani incontra tre ospiti e apre il dialogo con Maria De Filippi

Arriva l’ultimo appuntamento stagionale con Belve, il programma di Francesca Fagnani che questa sera, 2 dicembre, torna su Rai2 con la quinta puntata. Anche in questo finale di stagione la giornalista porta in tv i suoi celebri faccia a faccia, incontri diretti e senza filtri con figure del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca.

Nel nuovo episodio gli ospiti pronti a raccontarsi sono Stefania Sandrelli, Fabio Fognini e Sabrina Salerno. Spazio anche a Maria De Filippi, presenza d’eccezione di tutta la stagione, che per l’ultima puntata si accomoda sullo sgabello degli intervistati per rispondere alle domande della conduttrice.

Come da tradizione, torna anche la sigla finale con i fuori onda degli ospiti, un momento diventato nel tempo uno dei più attesi dal pubblico di Belve.

L’appuntamento con la nuova puntata è fissato per stasera alle 21.20 su Rai2 e in streaming su RaiPlay.