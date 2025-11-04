Belve, stasera la seconda puntata su Rai2: ospiti, interviste e incursione di Maria De Filippi
La seconda puntata di Belve va in onda oggi in prima serata su Rai2. Alle 21.20 Francesca Fagnani torna al timone del programma, caratterizzato dai suoi faccia a faccia diretti e senza sconti. Anche questa settimana è prevista una sorpresa firmata Maria De Filippi, come già accaduto nel debutto stagionale.
Gli ospiti della serata sono Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo. Al termine delle interviste, come da tradizione, andrà in onda la sigla di chiusura con i fuori onda, diventati negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico del programma.
In studio, Iva Zanicchi affronterà domande su diversi aspetti della sua carriera e della sua vita privata. Tra i temi toccati, il rapporto con Mina, le vicende legate al fisco e il ritorno storico del format Ok il prezzo è giusto, che nel 2026 approderà nuovamente sulla Rai con un nuovo cast.
Parlando della collega, la cantante racconta: «Invidia per Mina? No, a volte ho provato rabbia. Non potevi essere rivale di Mina. È un mito perché si è ritirata nel momento giusto, ma è rimasta: ogni anno esce un disco, la televisione manda continuamente suoi filmati. Le consiglio di restare a Lugano, perché se torna si rompe il mito».
Sul tema delle tasse, Zanicchi afferma: «Le ho sempre pagate, ma alcune persone che consideravo come genitori mi hanno fregato. Ho dato tutto quello che avevo e ho chiesto anche aiuto alle banche. Ho saldato un conto molto pesante: 7 miliardi e 500 milioni».
Infine, commenta il rientro in tv del programma reso celebre proprio dalla sua conduzione: «Come può esistere ‘Ok’ senza di me? Se lo fate senza di me sarà un flop tremendo». La battuta di Fagnani chiude il segmento: «Saranno contenti i dirigenti».