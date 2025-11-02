Maria De Filippi di nuovo a Belve: la sorpresa nella seconda puntata da Francesca Fagnani

Nuovo appuntamento con Belve, il programma cult di Rai 2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, arrivato alla sua sesta stagione. La seconda puntata andrà in onda martedì 4 novembre alle 21.20 su Rai 2 e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.

Tra gli ospiti attesi ci saranno Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo, pronti a raccontarsi nel classico confronto faccia a faccia con la giornalista. Un momento sempre caratterizzato da domande dirette, ritmo serrato e assenza di sconti.

A rendere l’appuntamento ancora più atteso sarà il ritorno in studio di Maria De Filippi, chiamata a raccogliere nuovamente la sfida del dialogo senza filtri che contraddistingue il programma.

Come da tradizione, la puntata si chiuderà con la celebre sigla finale che raccoglie i fuori onda e i momenti non visti durante le interviste, diventata negli anni uno dei segmenti più apprezzati dal pubblico.

Belve è prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. La scrittura è firmata da Vladimiro Polchi, Francesca Filiasi, Gabriele Paglino, Antonio Pascale e Andrea Punzo. La regia è affidata a Mauro Stancati.