Ergastolo confermato per l'omicidio di Francesco Pio Maimone a Mergellina

La Corte di Assise di Appello di Napoli ha confermato l’ergastolo per Francesco Pio Valda, 21 anni, ritenuto vicino al clan Aprea di Barra e accusato dell’omicidio del giovane pizzaiolo Francesco Pio Maimone.

Maimone, appena 18enne, fu colpito a morte la notte del 20 marzo 2023 mentre si trovava con alcuni amici sul lungomare di Napoli, nella zona degli chalet di Mergellina. Il colpo fatale partì durante una sparatoria esplosa dopo una lite per un drink rovesciato su una scarpa firmata Louis Vuitton. L’aggressore sparò tra la folla «incurante della presenza di famiglie con passeggini e bambini», come ricostruito dagli inquirenti.

Leggi anche Francesco Pio Maimone è stato ucciso per una scarpa sporca!

In aula erano presenti anche i familiari della vittima, che hanno accolto la decisione della Corte con lacrime di sollievo dopo mesi di attesa e dolore.