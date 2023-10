Francesco Pio Maimone è stato ucciso per una scarpa sporca!

Nella giornata di oggi, giovedì 12 ottobre, si è verificata una svolta nell'omicidio del 19enne Francesco Pio Maimone avvenuto lo scorso 20 marzo in via Caracciolo, uno dei quartieri della movida napoletana. La polizia ha messo in manette sette persone accusate di detenzione di armi comuni da sparo e favoreggiamento, reati aggravati dalle modalità mafiose. Gli arrestati, legati alla maxi rissa che ha portato all'uccisione di Maimone, sono stati individuati grazie all'azione della squadra mobile di Napoli e all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

Tra i detenuti, finiti in carcere, ci sono Salvatore Mancini, Giuseppe Perna, Pasquale Saiz e Rocco Sorrentino, mentre agli arresti domiciliari sono stati posti Giuseppina Valda, Giuseppina Miglio e Alessandra Clemente. Tutti sono ritenuti complici di Francesco Pio Valda, già in custodia dal 21 marzo, il quale è indicato come l'esecutore materiale dell'omicidio.

L'indagine della squadra mobile di Napoli ha rivelato che la lite fatale tra due gruppi, scoppiata per futile motivo (una scarpa sporca), ha portato a uno scontro violento presso uno chalet in Via Caracciolo. Francesco Pio Valda, figlio di Ciro e affiliato al Clan Cuccaro, è stato identificato come l'autore materiale degli spari che hanno causato la morte di Maimone. La vittima, completamente estranea ai contesti mafiosi, è stata uccisa senza alcun motivo apparente.

Le sette persone arrestate oggi sono accusate di aver fornito supporto a Valda per disfarsi dell'arma del delitto, complicando ulteriormente il quadro di questa tragica vicenda.

