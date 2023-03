Francesco Pio Maimone ucciso a 18 anni a Napoli fuori da un locale

A Napoli c'è stata una tragedia durante la notte in cui un ragazzo di 18 anni di nome Francesco Pio Maimone è stato ucciso in un agguato con arma da fuoco. L'incidente è avvenuto intorno alle 2 del mattino a Mergellina, vicino ad uno chalet. Francesco è stato portato in ospedale Vecchio Pellegrini da alcuni amici, ma è morto poco dopo il suo arrivo. La polizia di Stato sta attualmente indagando sull'episodio. Secondo il quotidiano Il Mattino, Francesco è stato colpito al petto mentre si trovava sul lungomare con un gruppo di amici. Nonostante i tentativi di rianimazione, il giovane è deceduto a causa delle ferite riportate.

Secondo le prime indagini condotte dalla Mobile di Napoli coordinata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini, il ragazzo ucciso non aveva legami con la criminalità organizzata. Si suppone che Francesco sia stato coinvolto in una lite tra giovani per motivi futili, anche se non è ancora chiaro in che modo. I colpi d'arma da fuoco sono stati sparati vicino ad un noto chiosco nella zona di Mergellina.

Questa non è la prima volta che la zona è stata teatro di violenza. Solo la scorsa settimana, un giovane presumibilmente legato alla camorra è stato ferito più volte mentre si trovava in auto nella stessa zona. Le ferite riportate erano molto gravi, con il giovane colpito all'addome e alla zona cervicale.

