Ilary Blasi accusa Totti: Hai lasciato sola una bambina di 6 anni?

“Ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni? Ho sentito due volte nostra figlia stasera e mi ha detto che è a casa da sola da più di due ore perché tu sei a cena fuori”. È il contenuto del messaggio che Ilary Blasi inviò all’ex marito Francesco Totti la sera del 26 maggio 2023, alle 23:19, ora depositato agli atti dell’udienza sull’opposizione all’archiviazione del procedimento.

L’indagine riguarda l’ipotesi di abbandono di minore, che coinvolge l’ex capitano della Roma, la compagna Noemi Bocchi e la tata che vive nello stesso palazzo. Secondo la procura, che chiede l’archiviazione, “non vi è mai stato un reale pericolo per i minori”: la bambina aveva un telefono per contattare la madre, era con altri bambini più grandi e la tata, pur non presente, era “verosimilmente disponibile a salire subito”.

“Il dato certo è che la bambina è stata abbandonata”, dichiara all’Adnkronos l’avvocato Fabio Lattanzi, legale di Blasi. “L’altro dato certo è che la moglie del portiere ha mentito dicendo che era in casa. La domanda è perché ha mentito. Attendiamo la decisione del giudice”.

Al termine dell’udienza a piazzale Clodio, il gip si è riservato di decidere nei prossimi giorni.