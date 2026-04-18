Foto di Giorgia Meloni con presunto padre, Squarta smentisce la fake news virale

Una foto di Giorgia Meloni diffusa online è stata collegata al padre per attaccarla, ma l’immagine è stata travisata. Lo scatto risale a oltre vent’anni fa e ritrae in realtà un giovane politico di Fratelli d’Italia.

Una fotografia scattata più di vent’anni fa è stata rilanciata sui social con un racconto alterato che coinvolge Giorgia Meloni. Nell’immagine, secondo diversi post circolati online, la premier comparirebbe accanto al padre, nonostante in passato abbia dichiarato di aver interrotto i rapporti con lui quando era ancora bambina.

La ricostruzione si è diffusa rapidamente, accompagnata da commenti che mettevano in dubbio la versione fornita negli anni dalla leader di Fratelli d’Italia. Alcuni utenti hanno sostenuto che la foto dimostrerebbe il contrario, indicando nell’uomo ritratto una figura familiare e alimentando così una narrazione priva di riscontri.

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A intervenire è stato direttamente Marco Squarta, oggi europarlamentare dello stesso partito, che ha chiarito di essere lui la persona presente nello scatto. All’epoca aveva poco più di vent’anni e, come ha spiegato, si trattava di una semplice foto tra ragazzi, senza alcun legame con le accuse diffuse in rete.

Squarta ha denunciato la manipolazione dell’immagine, spiegando che da uno scatto reale è stata costruita una storia completamente inventata. Ha sottolineato di essere addirittura più giovane della stessa Meloni in quel periodo, smentendo in modo netto l’ipotesi che potesse trattarsi del padre.

Nel suo intervento ha parlato di una falsificazione evidente, trasformata in un attacco politico basato su elementi inesistenti. Secondo quanto riferito, la diffusione della foto accompagnata da affermazioni non verificate dimostra come contenuti autentici possano essere facilmente distorti e utilizzati per sostenere tesi infondate.