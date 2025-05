Alessandra Mussolini entra nella Lega con Roberto Cantiani: nuova fase nel Lazio

Alessandra Mussolini e Roberto Cantiani hanno ufficialmente aderito alla Lega, segnando un nuovo capitolo per il partito nel Lazio. L’annuncio è stato dato durante il direttivo regionale della Lega Lazio, alla presenza del vicesegretario federale e sottosegretario Claudio Durigon.

Adesioni annunciate durante il direttivo della Lega Lazio

Roberto Cantiani, figura storica del Campidoglio e per anni consigliere comunale, e Alessandra Mussolini, già europarlamentare e parlamentare, sono stati accolti all'interno del partito. La comunicazione ufficiale è arrivata dalla Segreteria della Lega Lazio, che ha confermato il loro ingresso nella squadra.

Nei prossimi giorni, Mussolini e Cantiani incontreranno il segretario federale Matteo Salvini per formalizzare le adesioni, accompagnati dal segretario regionale del Lazio, Davide Bordoni. L’incontro servirà anche per discutere le linee strategiche future e definire le prossime iniziative da attuare sul territorio, in coordinamento con la Lega di Roma e del Lazio.