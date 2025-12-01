Allerta meteo gialla per temporali oggi 1 dicembre: maltempo in arrivo sul Centro-Nord

Una nuova perturbazione atlantica sta raggiungendo l’Italia, portando un aumento dell’instabilità atmosferica già dalle prime ore di oggi, lunedì 1 dicembre. I modelli previsionali indicano temporali intensi in estensione su gran parte del Centro-Nord, con particolare coinvolgimento dei settori tirrenici centro-settentrionali.

Sulla base delle condizioni attese, la Protezione Civile ha emesso un’avviso di allerta meteo gialla per diverse aree di Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Le zone più esposte risultano i settori dell’Appennino settentrionale e le aree costiere tirreniche, dove non si escludono criticità localizzate.

Leggi anche Maltempo e gelo sull'Italia: aria polare e neve in anticipo a un mese dal Natale

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e raffiche di vento sostenute, elementi che potrebbero rendere più complessa la situazione soprattutto nei comprensori collinari e lungo le coste.

Le previsioni meteo per oggi evidenziano l’ingresso di una vasta area di bassa pressione posizionata a nord del Vecchio Continente. Questa struttura ciclonica si estenderà verso sud, dall’Islanda al Mediterraneo, dando vita a un vero e proprio canale perturbato diretto verso l’Italia.

Lungo questo flusso transiteranno in rapida successione fronti instabili e impulsi di aria polare, responsabili di una serie di fasi di maltempo che inizieranno già da oggi e interesseranno soprattutto le regioni del Centro-Sud. Questa dinamica atmosferica caratterizzerà gran parte della prima decade di dicembre, fino al periodo del Ponte dell’Immacolata.