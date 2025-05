Meteo, maltempo al Nord: allerta gialla in quattro regioni per piogge e temporali intensi

Home / Social News / Meteo, maltempo al Nord: allerta gialla in quattro regioni per piogge e temporali intensi

Torna il maltempo sull’Italia settentrionale: per oggi, domenica 4 maggio, la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla in Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna per il rischio di piogge e temporali. Dalla tarda mattinata sono previste precipitazioni sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con particolare coinvolgimento dei settori alpini settentrionali e pedemontani.

I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e raffiche di vento. La causa è l’arrivo di una saccatura dall’Europa centrale che sta spingendo masse d’aria più fresche verso il Nord Italia, dove sono presenti correnti caldo-umide in risalita dal Mediterraneo occidentale. Il contrasto termico previsto nel pomeriggio favorirà lo sviluppo di temporali localizzati.

Possibili criticità idrogeologiche e idrauliche sono indicate nel bollettino nazionale di allerta consultabile sul sito del Dipartimento della Protezione civile. A Milano, Palazzo Marino invita i cittadini a fare attenzione nelle aree a rischio esondazione dei due fiumi e nei sottopassi, raccomandando di non sostare sotto alberi, vicino a cantieri o strutture mobili, e di mettere in sicurezza oggetti e vasi su balconi. Attenzione particolare è richiesta anche in occasione di eventi all’aperto.

Meteo Weekend: caldo anomalo, poi arrivano temporali violenti e grandine

Ore contate per il caldo anomalo che sta colpendo l’Italia. L’anticiclone africano, secondo le previsioni de ilmeteo.

Meteo, anticiclone africano e prima ondata di calore: sole e caldo intenso sul ponte del 1° maggio

L’anticiclone africano si espande sull’Italia portando sole e bel tempo su tutto il territorio in occasione del ponte del 1° maggio.

Previsioni Meteo, anticiclone africano sull'Italia: ponte del 1° maggio con sole e temperature estive

Dopo piogge e temporali, l'Italia si prepara ad accogliere un'ondata di caldo portata dall'anticiclone africano, proprio in occasione del ponte del 1° maggio.