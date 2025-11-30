Domenica In, Can Yaman e il momento di tensione sulle domande private con Mara Venier

Can Yaman è stato tra gli ospiti più attesi di Domenica In, dove si è raccontato in una lunga intervista legata al debutto della serie evento Sandokan, in onda su Rai 1 dal 1° dicembre. L’attore, impeccabile in italiano e con grande padronanza comunicativa, ha condiviso curiosità sul nuovo progetto televisivo, affrontando anche aspetti personali senza però oltrepassare i confini della sua riservatezza.

Sin dai primi minuti, il clima nello studio ha rivelato un certo imbarazzo: Yaman ha mostrato cautela ogni volta che l’argomento sembrava avvicinarsi alla sua vita privata. Il primo segnale è arrivato con una domanda apparentemente semplice di Mara Venier: “Cosa pensi delle donne italiane?”. Dopo una breve pausa, l’attore ha risposto con equilibrio: “Sono calorose”, evitando di sbilanciarsi.

Il dialogo è poi scivolato verso Sandokan e il personaggio di Marianna, interpretato da Alanah Bloor. Alla domanda della conduttrice su di lei, Yaman ha rapidamente chiarito: “Marianna è un’attrice”, mantenendo distanza da qualsiasi riferimento sentimentale.

A quel punto, Mara Venier è intervenuta con franchezza per sciogliere ogni timore: “Tu hai il terrore che io ti chieda qualcosa sulla tua vita privata. Io non so nulla della tua vita sentimentale e non me ne importa niente. Si vede che qualcuno ha provato a entrare nel tuo cuore, ma io non lo farò. Stai tranquillo”. Un passaggio che ha alleggerito l’atmosfera e permesso all’intervista di proseguire in modo più disteso.