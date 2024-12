Sanremo 2025: Carlo Conti svela i 30 big in gara, da Fedez a Giorgia

Il Festival di Sanremo 2025, diretto da Carlo Conti, si terrà al Teatro Ariston dall'11 al 15 febbraio. Conti ha annunciato al Tg1 i 30 artisti in gara, un numero superiore ai 24 inizialmente previsti, per valorizzare la qualità dei brani ricevuti.

Ecco la lista completa dei cantanti:

Achille Lauro

Gaia

Coma_Cose

Francesco Gabbani

Willie Peyote

Noemi

Rkomi

Modà

Rose Villain

Brunori Sas

Irama

Clara

Massimo Ranieri

Emis Killa

Sarah Toscano

Fedez

Simone Cristicchi

Joan Thiele

The Kolors

Bresh

Marcella Bella

Tony Effe

Elodie

Olly

Francesca Michielin

Lucio Corsi

Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento

Serena Brancale

Rocco Hunt

Giorgia

La serata del 18 dicembre, "Sarà Sanremo", trasmessa in diretta su Rai 1 dal Casinò di Sanremo, svelerà i titoli dei brani in gara. Conti ha espresso soddisfazione per il cast, ringraziando artisti, case discografiche, autori e produttori per l'elevata qualità delle proposte.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare le fonti ufficiali Rai.

